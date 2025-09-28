Gol a Gol 10º fecha del Clausura

28 septiembre, 2025

122
Gol a Gol 10º fecha del Clausura

Vuelve nuestro futbol Liguista y como siempre desde LU 24 te informamos el minuto a minuto de cada partido.

PRIMERA DIVISIÓN (FECHA 10)

Boca Juniors se impuso por 2 a 1 ante Huracán Ciclista

PARCIALES

HURACÁN ALUMNI 2-0
Goles: F. D`anunzio, A. Zubillaga (H)

Tercera: Ganó Huracán 6 a 1
RECREATIVO ECHEGOYEN QUILMES 0-2
Goles: M. Infesta, M. Daloisio (Q)

Tercera: Ganó Quilmes 6 a 3
ONCE CORAZONES EL NACIONAL 0-0
Tercera: Ganó Once 3 a 2
INDEPENDENCIA COLEGIALES 1-0
Gol: J. Retamoso (I)

Tercera: Ganó Colegiales 2 a 1
VILLA DEL PARQUE OLIMPO  0-0
Tercera: Ganó Villa 2 a 1

 

SEGUNDA DIVISIÓN (FECHA 10)

PARCIALES:

SAN MARTÍN ARGENTINOS 1-0
Expulsado J. Toledo (SM)

Gol: C. Varas (SM)

Cuarta: Ganó Argentinos 3 a 0
RECREATIVO CLAROMECO JUAN E. BARRA 2-0
Gol: doblete de penal A. Bolado (RC)

Cuarta: Empataron 2 a 2
COPETONAS CENTRAL 0-0
Cuarta: Ganó Central 4 a 1