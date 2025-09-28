Gol a Gol 10º fecha del Clausura
Vuelve nuestro futbol Liguista y como siempre desde LU 24 te informamos el minuto a minuto de cada partido.
PRIMERA DIVISIÓN (FECHA 10)
Boca Juniors se impuso por 2 a 1 ante Huracán Ciclista
PARCIALES
|HURACÁN
|ALUMNI
|2-0
|Goles: F. D`anunzio, A. Zubillaga (H)
Tercera: Ganó Huracán 6 a 1
|RECREATIVO ECHEGOYEN
|QUILMES
|0-2
|Goles: M. Infesta, M. Daloisio (Q)
Tercera: Ganó Quilmes 6 a 3
|ONCE CORAZONES
|EL NACIONAL
|0-0
|Tercera: Ganó Once 3 a 2
|INDEPENDENCIA
|COLEGIALES
|1-0
|Gol: J. Retamoso (I)
Tercera: Ganó Colegiales 2 a 1
|VILLA DEL PARQUE
|OLIMPO
|0-0
|Tercera: Ganó Villa 2 a 1
SEGUNDA DIVISIÓN (FECHA 10)
PARCIALES:
|SAN MARTÍN
|ARGENTINOS
|1-0
|Expulsado J. Toledo (SM)
Gol: C. Varas (SM)
Cuarta: Ganó Argentinos 3 a 0
|RECREATIVO CLAROMECO
|JUAN E. BARRA
|2-0
|Gol: doblete de penal A. Bolado (RC)
Cuarta: Empataron 2 a 2
|COPETONAS
|CENTRAL
|0-0
|Cuarta: Ganó Central 4 a 1