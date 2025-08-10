Gol a Gol: 6º y 7º Fecha del Clausura

10 agosto, 2025

este domingo, se disputa con total normalidad la 7º fecha del Clausura, y completan la 6º de Segunda División. Como es habitual, desde LU 24 te contamos al instante el minuto a minuto de cada partido.

PRIMERA DIVISIÓN (FECHA 7º)

FINALES:

BOCA JUNIORS VILLA DEL PARQUE 2-0
Goles: F. Velázquez, A. San Román (BJ)

Amarillas: J.C. Chico, J.C. Mouhape, N. Anta, A. Aja (BJ), B. Medwid, J.I. Marchetti (V)

Expulsado Rodríguez (V)

Cambios: G. Armesto por T. Allende, J. Sánchez por J.I. Chico, Otreras por Mouhape (BJ)

Tercera: Ganó Boca 2 a 0
 EL NACIONAL HURACÁN 1-0
Gol: G. Hidalgo (EN)

Tercera: Empataron 1 a 1
HURACÁN CICLISTA  INDEPENDENCIA 1-2
Goles: J. Retamoso de penal (HC), Doblete de L. Sosa (I)

Expulsado F. Gómez y B. Paradisi en (HC)

Tercera: Ganó Independencia 3 a 2
ONCE CORAZONES  RECREATIVO ECHEGOYEN 2-2
Goles: I. Emanuele, L. Rivera (OC),  A. Mink, P. Montero (RC)

Tercera: Ganó Once 1 a 0
QUILMES OLIMPO 1-0
Gol: De penal J. Sosa (Q), J. Elizondo (O)

Tercera: Ganó Olimpo 3 a 0

 

 

ALUMNI COLEGIALES 2-2
Incidencias:

Expulsado A. Valerio (C)

Goles: J. Espinal, J.P. Fritz (A), Doblete de F. Oliver (C).

Tercera: Ganó Alumni 4 a 1

SEGUNDA DIVISIÓN (FECHA 6º)

FINAL:
COPETONAS SAN MARTIN 0-1
Gol: B. Piscicelli (SM)

Cuarta Ganó Copetonas 4 a 0

Posiciones Primera:

Boca Juniors 21 Pts.

Independencia 15 Pts.

Huracán Ciclista 14 Pts.

Villa Del Parque 11 Pts.

Colegiales 11 Pts.

Olimpo 11 Pts.

El Nacional 9 Pts.

Huracán 9 Pts.

Alumni 8 Pts.

Quilmes 4 Pts.

Recreativo Echegoyen 4 Pts.

Once Corazones 2 Pts.

 

Tabla Anual

Boca Juniors 41 Pts.

Huracán Ciclistas 38 Pts.

Independencia 37 Pts.

Huracán 30 Pts.

Colegiales 27 Pts.

Villa Del Parque 25 Pts.

Olimpo 25 Pts.

El Nacional 20 Pts.

Quilmes 19 Pts.

Alumni 19 Pts.

Recreativo Echegoyen 13 Pts.

Once Corazones 7 Pts.

Promedios:

Huracán Ciclista 1.921

Huracán 1.921

Independencia 1.671

Boca Juniors 1.640

Villa Del Parque 1.388

Quilmes 1.359

Colegiales 1.328

Olimpo 1.328

El Nacional 1.218

Recreativo Echegoyen 1.062

Alumni 1.055

Once Corazones 1.046

Posiciones Tercera:

Independencia 21 Pts.

Boca Juniors 14 Pts.

Olimpo 13 Pts.

Villa Del Parque 11 Pts.

El Nacional 11 Pts.

Once Corazones 10 Pts.

Huracán 10 Pts.

Colegiales 8 Pts.

Quilmes 7 Pts.

Huracán Ciclista 7 Pts.

Alumni 6 Pts.

Recreativo Echegoyen 0 Pts.

 

Próxima Fecha 8º:

Boca Juniors – Once Corazones

Huracán – Huracán Ciclista

Olimpo – Alumni

Villa Del Parque – Colegiales

Recreativo Echegoyen – El Nacional

Independencia – Quilmes

 

Posiciones Segunda:

Agrario 13 Pts.

Argentinos Juniors 12 Pts.

Unión 11 Pts.

Recreativo Claromecó 9 Pts.

San Martin 9 Pts.

Central 5 Pts.

Cascallares 4 Pts.

Juan E. Barra 4 Pts.

A.C.D.C 3 Pts.

Copetonas 2 Pts.

 

Tabla Anual:

Recreativo Claromecó 32 Pts.

Agrario 29 Pts.

Unión 29 Pts.

Argentinos Juniors 28 Pts.

San Martin 28 Pts.

Deportivo Garmense 24 Pts.

Central 16 Pts.

A.C.D.C 16 Pts.

Juan E. Barra 15 Pts.

Cascallares 9 Pts.

Copetonas 9 Pts.

 

Posiciones Cuarta:

Argentinos Juniors 15 Pts.

Unión 15 Pts.

Copetonas 11 Pts.

Central 10 Pts.

Deportivo Garmense 10 Pts.

Juan E. Barra 9 Pts.

Cascallares 6 Pts.

A.C.D.C 4 Pts.

Recreativo Claromecó 3 Pts.

Agrario 3 Pts.

San Martin 1 Pto.

 

Próxima Fecha 7º:

Central – Juan E. Barra

Argentinos – Copetonas

Agrario – Unión

Cascallares – Recreativo Claromecó

San Martin – Deportivo Garmense

Libre: A.C.D.C

 

