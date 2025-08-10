Gol a Gol: 6º y 7º Fecha del Clausura
este domingo, se disputa con total normalidad la 7º fecha del Clausura, y completan la 6º de Segunda División. Como es habitual, desde LU 24 te contamos al instante el minuto a minuto de cada partido.
PRIMERA DIVISIÓN (FECHA 7º)
FINALES:
|BOCA JUNIORS
|VILLA DEL PARQUE
|2-0
|Goles: F. Velázquez, A. San Román (BJ)
Amarillas: J.C. Chico, J.C. Mouhape, N. Anta, A. Aja (BJ), B. Medwid, J.I. Marchetti (V)
Expulsado Rodríguez (V)
Cambios: G. Armesto por T. Allende, J. Sánchez por J.I. Chico, Otreras por Mouhape (BJ)
Tercera: Ganó Boca 2 a 0
|EL NACIONAL
|HURACÁN
|1-0
|Gol: G. Hidalgo (EN)
Tercera: Empataron 1 a 1
|HURACÁN CICLISTA
|INDEPENDENCIA
|1-2
|Goles: J. Retamoso de penal (HC), Doblete de L. Sosa (I)
Expulsado F. Gómez y B. Paradisi en (HC)
Tercera: Ganó Independencia 3 a 2
|ONCE CORAZONES
|RECREATIVO ECHEGOYEN
|2-2
|Goles: I. Emanuele, L. Rivera (OC), A. Mink, P. Montero (RC)
Tercera: Ganó Once 1 a 0
|QUILMES
|OLIMPO
|1-0
|Gol: De penal J. Sosa (Q), J. Elizondo (O)
Tercera: Ganó Olimpo 3 a 0
|ALUMNI
|COLEGIALES
|2-2
|Incidencias:
Expulsado A. Valerio (C)
Goles: J. Espinal, J.P. Fritz (A), Doblete de F. Oliver (C).
Tercera: Ganó Alumni 4 a 1
|
SEGUNDA DIVISIÓN (FECHA 6º)
FINAL:
|COPETONAS
|SAN MARTIN
|0-1
|Gol: B. Piscicelli (SM)
Cuarta Ganó Copetonas 4 a 0
Posiciones Primera:
Boca Juniors 21 Pts.
Independencia 15 Pts.
Huracán Ciclista 14 Pts.
Villa Del Parque 11 Pts.
Colegiales 11 Pts.
Olimpo 11 Pts.
El Nacional 9 Pts.
Huracán 9 Pts.
Alumni 8 Pts.
Quilmes 4 Pts.
Recreativo Echegoyen 4 Pts.
Once Corazones 2 Pts.
Tabla Anual
Boca Juniors 41 Pts.
Huracán Ciclistas 38 Pts.
Independencia 37 Pts.
Huracán 30 Pts.
Colegiales 27 Pts.
Villa Del Parque 25 Pts.
Olimpo 25 Pts.
El Nacional 20 Pts.
Quilmes 19 Pts.
Alumni 19 Pts.
Recreativo Echegoyen 13 Pts.
Once Corazones 7 Pts.
Promedios:
Huracán Ciclista 1.921
Huracán 1.921
Independencia 1.671
Boca Juniors 1.640
Villa Del Parque 1.388
Quilmes 1.359
Colegiales 1.328
Olimpo 1.328
El Nacional 1.218
Recreativo Echegoyen 1.062
Alumni 1.055
Once Corazones 1.046
Posiciones Tercera:
Independencia 21 Pts.
Boca Juniors 14 Pts.
Olimpo 13 Pts.
Villa Del Parque 11 Pts.
El Nacional 11 Pts.
Once Corazones 10 Pts.
Huracán 10 Pts.
Colegiales 8 Pts.
Quilmes 7 Pts.
Huracán Ciclista 7 Pts.
Alumni 6 Pts.
Recreativo Echegoyen 0 Pts.
Próxima Fecha 8º:
Boca Juniors – Once Corazones
Huracán – Huracán Ciclista
Olimpo – Alumni
Villa Del Parque – Colegiales
Recreativo Echegoyen – El Nacional
Independencia – Quilmes
Posiciones Segunda:
Agrario 13 Pts.
Argentinos Juniors 12 Pts.
Unión 11 Pts.
Recreativo Claromecó 9 Pts.
San Martin 9 Pts.
Central 5 Pts.
Cascallares 4 Pts.
Juan E. Barra 4 Pts.
A.C.D.C 3 Pts.
Copetonas 2 Pts.
Tabla Anual:
Recreativo Claromecó 32 Pts.
Agrario 29 Pts.
Unión 29 Pts.
Argentinos Juniors 28 Pts.
San Martin 28 Pts.
Deportivo Garmense 24 Pts.
Central 16 Pts.
A.C.D.C 16 Pts.
Juan E. Barra 15 Pts.
Cascallares 9 Pts.
Copetonas 9 Pts.
Posiciones Cuarta:
Argentinos Juniors 15 Pts.
Unión 15 Pts.
Copetonas 11 Pts.
Central 10 Pts.
Deportivo Garmense 10 Pts.
Juan E. Barra 9 Pts.
Cascallares 6 Pts.
A.C.D.C 4 Pts.
Recreativo Claromecó 3 Pts.
Agrario 3 Pts.
San Martin 1 Pto.
Próxima Fecha 7º:
Central – Juan E. Barra
Argentinos – Copetonas
Agrario – Unión
Cascallares – Recreativo Claromecó
San Martin – Deportivo Garmense
Libre: A.C.D.C