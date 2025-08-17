Gol a Gol: 8º y 7º fecha de primera y segunda División
Como todos los domingos desde LU 24, seguimos informándote de inmediato lo que sucede en cada partido disputado.
PRIMERA DIVISIÓN (FECHA 8º)
FINALES:
|BOCA JUNIORS
|ONCE CORAZONES
|1-1
|Goles: F.V. Martínez, M. Fuente (OC)
Amarillas: C. Ruschetti (BJ), M. Fuente, F. Raimondi, A. Coplo, E. Curruinca (OC)
Doble amarilla y expulsión para A. Coplo
Cambio: G. Armesto por F.V. Martínez, J. Sánchez por J.C. Chico, Del Río por Allende (BJ), Iturralde por E. Curruinca, I. Emanuele por N. Bálsamo, D. Rivera por L. Rivera, J. Moncla por F. Raimondi (OC)
Resultado Tercera: Ganó Boca 1 a 0
|HURACÁN
|HURACÁN CICLISTA
|1-1
|Goles: A. Zubillaga (H), A. Ontivero (HC)
Expulsados, S. Ontivero, A. Astudillo en (HC)
Resultado Tercera: Ganó Huracán 4 a 1
|OLIMPO
|ALUMNI
|2-0
|Goles: J. Elizondo, U. Olivera (O)
Expulsado F. Barbosa (A)
Resultado Tercera: Ganó Olimpo 4 a 2
|INDEPENDENCIA
|QUILMES
|4-4
|Goles: D. Morales, J. Villar, L. Alvarado, B. González (I), triplete de M. Infesta, F. Zaragoza (Q)
Expulsado F. Colonna (Q)
Resultado Tercera: Ganó Independencia 3 a 1
|RECREATIVO ECHEGOYEN
|EL NACIONAL
|0-0
|Resultado Tercera: Ganó Nacional 3 a 0
SEGUNDA DIVISIÓN (FECHA 7º)
FINALES:
|AGRARIO
|UNIÓN
|1-1
|M. Ces le atajó un penal a T. Quintana (A), J. Salazar le atajó un penal a L. Tries (U)
Goles: M. Humoffe (A), L. Amado (U)
Expulsados L. Amado y S. Vidal en (U)
Resultado Cuarta: Ganó Unión 3 a 0
|SAN MARTIN
|DEPORTIVO GARMENSE
|1-0
|Gol: E. Vissani (SM)
Expulsados G. Spíndola en (DG) y K. Dávila en (SM)
Resultado Cuarta: Ganó Garmense 5 a 3
Posiciones Primera:
Boca Juniors 22 Pts.
Independencia 16 Pts.
Huracán Ciclista 15 Pts.
Olimpo 14 Pts.
Villa Del Parque 12 Pts.
Colegiales 12 Pts.
El Nacional 10 Pts.
Huracán 10 Pts.
Alumni 8 Pts.
Quilmes 5 Pts.
Recreativo Echegoyen 5 Pts.
Once Corazones 3 Pts.
Anual
Boca Juniors 42 Pts.
Huracán Ciclista 39 Pts.
Independencia 38 Pts.
Huracán 31 Pts.
Colegiales 28 Pts.
Olimpo 28 Pts.
Villa Del Parque 26 Pts.
El Nacional 21 Pts.
Quilmes 20 Pts.
Alumni 19 Pts.
Recreativo Echegoyen 14 Pts.
Once Corazones 8 Pts.
Posiciones Tercera:
Independencia 21 Pts.
Boca Juniors 17 Pts.
Olimpo 16 Pts.
El Nacional 14 Pts.
Huracán 13 Pts.
Colegiales 11 Pts.
Villa Del Parque 11 Pts.
Once Corazones 10 Pts.
Quilmes 7 Pts.
Huracán Ciclista 7 Pts.
Alumni 6 Pts.
Recreativo Echegoyen 0 Pts.
Próxima Fecha 9º:
Colegiales – Olimpo
Quilmes – Huracán
El Nacional – Boca Juniors
Alumni – Independencia
Huracán Ciclista – Recreativo Echegoyen
Once Corazones – Villa Del Parque
Posiciones Segunda:
Argentinos Junior 15 Pts.
Agrario 14 Pts.
Unión 12 Pts.
San Martín 12 Pts.
Recreativo Claromecó 9 Pts.
Deportivo Garmense 9 Pts.
Central 8 Pts.
Cascallares 7 Pts.
Juan E. Barra 4 Pts.
A.C.D.C 3 Pts.
Copetonas 2 Pts.
Anual:
Recreativo Claromecó 32 Pts.
Argentinos Junior 31 Pts.
San Martin 31 Pts.
Agrario 30 Pts.
Deportivo Garmense 24 Pts.
A.C.D.C 16 Pts.
Juan E. Barra 15 Pts.
Cascallares 12 Pts.
Copetonas 9 Pts.
Posiciones Cuarta:
Unión 18 Pts.
Argentinos Junior 16 Pts.
Central 13 Pts.
Deportivo Garmense 13 Pts.
Copetonas 12 Pts.
Juan E. Barra 9 Pts.
Cascallares 9 Pts.
A.C.D.C 4 Pts.
Recreativo Claromecó 3 Pts.
Agrario 3 Pts.
San Martin 1 Pto.
Próxima fecha 8º:
A.C.D.C – San Martin
Unión – Central
Deportivo Garmense – Argentinos Junior
Copetonas – Cascallares
Recreativo Claromecó – Agrario
Libre: Juan E. Barra