Gol a Gol: 9º Fecha del Clausura

14 septiembre, 2025

91
Gol a Gol: 9º Fecha del Clausura

Luego del parate obligatorio, vuelve el Futbol de nuestra liga, y desde LU 24 te informamos al instante lo que sucede en cada cancha.

PRIMERA DIVISIÓN (FECHA 9º)

PARCIALES:

EL NACIONAL BOCA JUNIORS 0-2
Goles: J. Sánchez, A. San Román (BJ)

Incidencias: Amarillas B. Barrionuevo (EN), G. Armesto (BJ)

Tercera: Ganó Boca 3 a 0
QUILMES HURACÁN  1-0
Gol: de penal J. Sosa (Q)

Tercera: Ganó Quilmes 2 a 1
COLEGIALES OLIMPO 0-0
Incidencias:

Alonso le atajó un penal a Elizondo

Tercera: Empataron 1 a 1
ALUMNI  INDEPENDENCIA 0-0
Tercera: Ganó Independencia 1 a 0 y se consagró Campeón del Clausura
ONCE CORAZONES VILLA DEL PARQUE 1-0
Gol: F. Raimondi (OC)

Tercera: Ganó Villa 1 a 0

 

HURACÁN CICLISTA RECREATIVO ECHEGOYEN 1-1
Goles: de penal A. Ontivero (HC) J. Roldán (RC)

Incidencias Expulsado M. Gómez en (RC)

Tercera: Ganó Ciclista 3 a 1

SEGUNDA DIVISIÓN (FECHA 9º)

PARCIALES:

JUAN E. BARRA UNIÓN 0-0
Cuarta: Ganó Barra 4 a 3
CASCALLARES DEPORTIVO GARMENSE 0-1
Gol: R. Formenti (DG)

Cuarta: Ganó Garmense 1 a 0
Gol a Gol: 9º Fecha del Clausura