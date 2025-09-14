Gol a Gol: 9º Fecha del Clausura
Luego del parate obligatorio, vuelve el Futbol de nuestra liga, y desde LU 24 te informamos al instante lo que sucede en cada cancha.
PRIMERA DIVISIÓN (FECHA 9º)
PARCIALES:
|EL NACIONAL
|BOCA JUNIORS
|0-2
|Goles: J. Sánchez, A. San Román (BJ)
Incidencias: Amarillas B. Barrionuevo (EN), G. Armesto (BJ)
Tercera: Ganó Boca 3 a 0
|QUILMES
|HURACÁN
|1-0
|Gol: de penal J. Sosa (Q)
Tercera: Ganó Quilmes 2 a 1
|COLEGIALES
|OLIMPO
|0-0
|Incidencias:
Alonso le atajó un penal a Elizondo
Tercera: Empataron 1 a 1
|ALUMNI
|INDEPENDENCIA
|0-0
|Tercera: Ganó Independencia 1 a 0 y se consagró Campeón del Clausura
|ONCE CORAZONES
|VILLA DEL PARQUE
|1-0
|Gol: F. Raimondi (OC)
Tercera: Ganó Villa 1 a 0
|HURACÁN CICLISTA
|RECREATIVO ECHEGOYEN
|1-1
|Goles: de penal A. Ontivero (HC) J. Roldán (RC)
Incidencias Expulsado M. Gómez en (RC)
Tercera: Ganó Ciclista 3 a 1
SEGUNDA DIVISIÓN (FECHA 9º)
PARCIALES:
|JUAN E. BARRA
|UNIÓN
|0-0
|Cuarta: Ganó Barra 4 a 3
|CASCALLARES
|DEPORTIVO GARMENSE
|0-1
|Gol: R. Formenti (DG)
Cuarta: Ganó Garmense 1 a 0