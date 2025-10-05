Gol a Gol: Clausura en Primera y Segunda División
PRIMERA DIVISIÓN (FECHA 11)
Este sábado, se disputo el primer partido con el empate 0 a 0 entre Colegiales – Huracán.
Ya se disputa la ultima fecha del clausura, y como es habitual desde LU 24 te contamos al instante lo que sucede en cada encuentro.
PARCIALES:
|EL NACIONAL
|VILLA DEL PARQUE
|1-1
|Goles: G. Hidalgo (EN), F. Gutiérrez (V)
Cambios: D. García por S. Pacheco
Amarillas: G. Hidalgo, B. Barrionuevo, A. Gutiérrez (EN), E. Cadona (V)
Tercera: Ganó El Nacional 1 a 0
|ALUMNI
|ECHEGOYEN
|1-1
|Goles: de penal A. Urban (A), D. Moreno (RC)
Tercera: Ganó Alumni 3 a 0
|HURACÁN CICLISTA
|ONCE CORAZONES
|0-0
|Tercera: Ganó Once 2 a 1
|QUILMES
|BOCA JUNIORS
|2-0
|Goles: J. Rodríguez, M. Daloisio (Q)
Tercera: Empataron 1 a 1
|OLIMPO
|INDEPENDENCIA
|0-1
|Gol: T. González (I)
Expulsado: J. Silva (O)
Tercera: Empataron 3 a 3
SEGUNDA DIVISIÓN (FECHA 10)
PARCIALES:
|GARMENSE
|AGRARIO
|0-0
|Cuarta: Ganó Agrario 3 a 1