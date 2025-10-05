Gol a Gol: Clausura en Primera y Segunda División

5 octubre, 2025

PRIMERA DIVISIÓN (FECHA 11)

Este sábado, se disputo el primer partido con el empate 0 a 0 entre Colegiales – Huracán.

Ya se disputa la ultima fecha del clausura, y como es habitual desde LU 24 te contamos al instante lo que sucede en cada encuentro.

PARCIALES:

EL NACIONAL  VILLA DEL PARQUE 1-1
Goles: G. Hidalgo (EN), F. Gutiérrez (V)

Cambios: D. García por S. Pacheco

Amarillas: G. Hidalgo, B. Barrionuevo, A. Gutiérrez (EN), E. Cadona (V)

Tercera: Ganó El Nacional 1 a 0
ALUMNI ECHEGOYEN 1-1
Goles: de penal A. Urban (A), D. Moreno (RC)

Tercera: Ganó Alumni 3 a 0
HURACÁN CICLISTA  ONCE CORAZONES 0-0
Tercera: Ganó Once 2 a 1
QUILMES BOCA JUNIORS 2-0
Goles: J. Rodríguez, M. Daloisio (Q)

Tercera: Empataron 1 a 1
OLIMPO  INDEPENDENCIA 0-1
Gol: T. González (I)

Expulsado: J. Silva (O)

Tercera: Empataron 3 a 3

 

SEGUNDA DIVISIÓN (FECHA 10)

PARCIALES:

GARMENSE AGRARIO 0-0
Cuarta: Ganó Agrario 3 a 1
