Gollan destacó el leve descenso de casos de coronavirus en la Provincia

8 junio, 2021 Leido: 4

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, expresó en el informe epidemiológico brindado este martes en gobernación que “estamos observando los efectos que se tomaron de las medidas más duras”, y señaló que “vimos un descenso y toma más valor porque no hubo días feriados en el medio”.

Para el ministro, “si bien los números siguen siendo altos están en caída”, recalcó, y recordó que “veníamos en subida exponencial y eso nos hubiese llevado al desastre, pero con las medidas que se tomaron se produjo ese descenso”.

En otro tramo de la conferencia, Gollan manifestó que fue consultado sobre el daño de la salud en la pandemia y sostuvo que “tenemos que dar respuesta para minimizar el daño”, y deslizó que “parece que todavía subsiste una idea de que la pandemia no existe en términos del daño que puede causar”.

De esa forma, detalló que “en el últimos tiempo ampliamos 450 camas más de terapia intensiva, y estas medidas sirvieron para no tener el sistema más al borde del colapso”, aunque agregó que “igual sigue tenso el sistema”.

Además, Gollan resaltó que “funcionan muy bien las medidas de derivación y de cuidado en aquellos municipios donde se tomaron las medidas que se tenían que tomar”,

A su vez, el ministro bonaerense de Salud valoró el impacto de la vacunación en la sociedad: “El plan está avanzado a ritmo agigantado, ayer vacunamos a más de 112.00 personas, fue un récord”, subrayó.

En ese sentido, sostuvo que desde su cartera mantuvieron una reunión “con los 135 secretarios de Salud municipales, pensando nuevas acciones para facilitar la llegada de vacunas a los municipios”.

Asimismo, Gollan celebró que Buenos Aires “es la primera provincia que firma un contrato de aprovisionamiento o backup de 10 millones de vacunas, y pueden ser hasta 15 millones”, en referencia a la vacuna Covaxin, la cual remarcó que “tiene una eficacia del 82% y se puede transportar en temperaturas altas”.

La vacuna fue desarrollada por el laboratorio indio Bharat Biotech con el apoyo del Consejo de Investigación Médica de la India. Es una vacuna a virus inactivado, lo que significa que porta una versión del virus SARS-CoV-2 incapaz de reproducirse, pero que genera una respuesta inmune en el organismo. En la Argentina actualmente se aplica otra vacuna que utiliza esta misma plataforma (tecnología): la de Sinopharm desarrollada en China.

La vacuna requiere de 2 dosis que deben aplicarse con 28 días de diferencia. Puede transportarse y almacenarse entre 2 y 8° C y permanecer estable durante 6 horas a temperatura ambiente, lo que presenta una ventaja cuando se requiere vacunar en lugares remotos.

Volver