Gollan valoró el descenso de casos y anunció que se aplicaron 3.173.000 vacunas

En el habitual informe de situación que brindan los martes en Casa de Gobierno, el ministro de Salud, Daniel Gollan, acompañado por el jefe de gabinete, Carlos Bianco, ponderó los resultados de las medidas establecidas a través del DNU impulsado por el ejecutivo nacional, resaltando que a priori, los resultados son buenos.

“Las medidas de cuidado han llevado a que tengamos resultados positivos en cuanto a que se cortó la subida exponencial de casos positivos”, remarcó Gollan y detalló que “empezamos con un descenso y es valorable que haya sucedido. Volvemos a constatar que cuando se toman medidas de cuidado y evitan la circulación del virus tenemos este descenso de casos”, aseveró.

Por otra parte, se refirió a la situación de las terapias intensivas en la Provincia y la consideró “complicada en términos de ocupación de camas porque estamos observando que entran muchos pacientes y que se quedan muchos días internados, fundamentalmente porque hay un aumento muy fuerte de internación en pacientes jóvenes”.

Y en el mismo sentido sostuvo que “la mayor cantidad de camas que se van liberando por egreso de la terapias es por óbitos, y no por mejorías del pacientes. Estamos llegando a 7 de cada 10 personas que fallecen una vez ingresadas a terapia”.

Además, el ministro de Salud explicó van a establecer un “indicador de la ocupación de las camas de terapia intensiva, el cual se fijó en un 80% de ocupación”, y puntualizó que “las camas no se pueden medir por municipio, sino que toma una dimensión regional, y este indicador va a tener en cuenta la velocidad con que se instalan los casos en ese municipio”.

A su vez, recordó que “hemos ampliado camas de UTI en varios distritos”, pero mencionó que “hay muchos imponderables que hay que atender, y por eso tenemos que construir un indicador nuevo que tenga en cuenta todas estas variables, que no son sólo de un municipio”.

De esa forma, el titular de Salud adelantó que “cada domingo se va a informar por región y por zona cuál es la ocupación de camas global, prorrateando las camas por el conjunto de toda la población de la zona. En el sector privado también ocurre algo similar”, detalló.

Respecto a la cantidad de camas, Gollan expresó que “hemos agregados más y tenemos 2313 de terapia intensiva que es entre otras cosas lo que evitó que tuviéramos un colapso mucho más marcado. Con un esfuerzo enorme de los trabajadores de la salud, se logró expandir la oferta de camas de UTI aún más de lo que habíamos hecho el año pasado”.

Asimismo, señaló que en el interior bonaerense “la ocupación está al 54%, y según edad los mayores de 80 cada vez ocupan menos camas, los que están creciendo son los de 50-59 años”.

En cuanto a la cantidad de casos, el ministro describió que “en la última semana registramos un descenso importante pasando de 11.746 casos a 9.663 casos, una disminución de 2.083 casos intersemanal en el conjunto provincial”, concluyendo que “este descenso equivale al 18%, y en el interior provincial también descendió levemente”.

Al referirse a los testeos, remarcó que “ha bajado la demanda de pacientes con sintomatología compatible que venían a testearse, ya no hay colas”, y resaltó también “positivo que ha seguido bajando la tasa de positividad. Bajó a un 41,4%, y hay una tendencia a la baja”, subrayó.

