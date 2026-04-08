Gómez y la visita de Kicillof: “Cuando hay articulación entre el Municipio y la Provincia, lo que llega no son fotos, llegan soluciones”

8 abril, 2026 0

La intendenta municipal Lucía Gómez recibió este miércoles al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la localidad de De la Garma, en el marco de una jornada en la que se concretó la entrega de viviendas, vehículos y equipamiento para distintas áreas del distrito de Adolfo Gonzales Chaves.

Durante el acto, Gómez remarcó que la visita del mandatario provincial no representó sólo un hecho institucional, sino también el resultado de una gestión que, aún en un contexto complejo para los municipios del interior, eligió el camino del trabajo, el diálogo y la búsqueda de respuestas concretas para la comunidad.

En esa línea, la jefa comunal destacó que la jornada fue fruto de un trabajo sostenido entre el Municipio y la Provincia, y defendió la articulación institucional como una herramienta clave para transformar necesidades en soluciones. “Hoy no estamos compartiendo solamente una visita. Hoy estamos compartiendo resultados”, expresó.

Uno de los ejes principales de la actividad fue la entrega de 10 viviendas del Barrio de la Policía, una obra que había atravesado demoras y baja ejecución, y que pudo retomarse y finalizarse a partir del trabajo articulado entre el Municipio, la Provincia y la Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires.

Al respecto, Lucía Gómez subrayó que ordenar, recuperar la confianza y destrabar obras que permanecían frenadas también es una forma concreta de gestionar. “No hay política pública más transformadora que la que le da a una familia la tranquilidad de abrir la puerta de su hogar, de proyectar su vida y de construir futuro con dignidad”, afirmó.

Además, durante la visita se entregó una combi para estudiantes destinada a fortalecer el sistema de transporte educativo del distrito; un camión Mercedes-Benz Sprinter 517; e indumentaria y elementos de seguridad para los trabajadores de la planta de tratamiento de residuos, reforzando así servicios esenciales para la comunidad.

En materia de salud, el gobernador hizo entrega de una ambulancia, una servocuna de transporte y equipamiento neonatal para el Hospital Anita Eliçagaray, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario local.

Durante su mensaje, la intendenta volvió a poner en agenda la importancia de que el interior bonaerense sea acompañado con hechos concretos y remarcó que, para localidades como De la Garma y para distritos del interior, la presencia del Estado provincial resulta fundamental para sostener respuestas en un escenario de mayores demandas y recursos limitados.

“Cuando hay articulación entre el Municipio y la Provincia, lo que llega no son fotos: llegan obras, llegan vehículos, llegan soluciones, llegan respuestas concretas para nuestra gente”, sostuvo Gómez.

Finalmente, la intendenta agradeció la presencia del gobernador Axel Kicillof y ratificó el compromiso de seguir gestionando obras, recursos y herramientas para De la Garma y para todo el distrito.

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