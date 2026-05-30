Goñi: “La suba de los insumos afecta en el rendimiento al productor”

30 mayo, 2026 74

Desde El Agropecuario, Marcelo Goñi se refirió a la suba de precios en los insumos ante la Guerra del Golfo, algunos de los cuales han superado en el doble su valor respecto a la campaña 2025.

“Hay un cambio en la economía, lo que lo hace diferente en valores a los insumos agropecuarios, los fertilizantes están en un poco más del doble, por la guerra del golfo, la urea ha empezado a retroceder, pero se mantiene en un 70% arriba”, explicó.

“Los productores, entendiendo el cambio sustancial, también cambian en su forma de vender y van vendiendo en la medida que los precios los convencen o necesitan dinero; entendiendo que los valores están normales, no porque el cereal no valga, sino que el insumo está muy arriba; son buenos precios en dólares, a 220, 225 a futuro, pero cuando analizan la siembra, el costo de los insumos son muy finitos los números e incluso negativos, en el caso de un campo arrendado”, manifestó Goñi.

“Lo único que tenemos en el tema fertilizantes en el país es urea, que se fabrica en Profértil en Bahía Blanca, pero la demanda no alcanza, ya que hay una etapa del año donde fabrican y exportan, pero se debe importar porque la demanda es mayor y en general la urea viene del Golfo””, dijo.

“El ánimo del productor es bueno, favorable ahora estamos a las puertas de comenzar a sembrar para la gruesa, pasando de girasol de 1800 kilos a 2300 y la soja también comienza, pero el clima no nos acompaña, pero sabemos que junio y julio es así”.

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