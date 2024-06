Gonzales Chaves: Gestiones de la intendenta Lucía Gómez en La Plata

1 junio, 2024

Diversas gestiones llevó adelante la intendenta de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gomez, en organismos de La Plata y Buenos Aires.

En diálogo con LU 24 la funcionaria dijo, “estamos en Buenos Aires, vinimos el jueves, y mantuvimos varias reuniones. Estuvimos con el Ministro de Educación bonaerense Alberto Sileoni, donde conversamos acerca de algunas obras, él nos había dado respuestas anteriormente, y pronto estaremos inaugurando una escuela técnica en el distrito, y también aulas en otro establecimiento educativo. Por otra parte, dialogamos de otras necesidades que estamos teniendo”.

En referencia a una reunión que se realizó de productores agropecuarios, la Intendenta dijo: “esto se llevó a cabo el día martes, con la presencia de Alfredo De Angelis, a quien invité en carácter de senador nacional, porque las instituciones deben respetarse, y tuvimos un diálogo al respecto. A la convocatoria no fui porque no me invitaron formalmente, considero que era algo sólo para productores.

Debo aclarar que tuve reuniones con referentes agropecuarios en De La Garma, donde también invitamos a quienes nos habían hecho reclamos de caminos y a quienes se había acercado a conversar con nosotros. Con respeto llevamos el diálogo, escuchamos y fuimos escuchados. La semana próxima mantendremos otro encuentro con el sector”.

Gómez dijo que mantuvo reunión con el subsecretario de Agricultura, ganadería y pesca, “planteamos la situación de los caminos rurales y recibimos asesoramiento al respecto. Hay una realidad, que hace años que no tienen mantenimiento, por lo que cuestan el doble acomodarlos, pero estamos trabajando fuertemente en ese tema”.

La funcionaria informó que la obra de cloacas de De la Garma, que tenían en marcha, fue cancelada por Nación, “tristísimo para nosotros, pero bueno gestionaremos para darle continuidad”.

