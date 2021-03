Gonzales Chaves: hoy sesiona el Concejo Deliberante

25 marzo, 2021 Leido: 29

El Honorable Concejo Deliberante de Gonzales Chaves se reunirá en sesión ordinaria este jueves 25 de marzo a las 20 horas.

A continuación, el listado de temas que tendrá el orden del día.

1) CORRESPONDENCIA RECIBIDA

C.R. 09/21 – Informe mes de febrero 2021 de Ayudantía Fiscal.

C.R. 10/21 – Nota Sra. Daiana Neffe.

2) PASE A ARCHIVO

C.R. 41/20 – Ref.: Nota Concejal Miguel Milesi.

C.R. 01/21 – Ref.: Nota miembros Asociación Protectora de Animales “Analía Decker”.

C.R. 03/21 – Ref.: Nota vecinos A. Gonzales Chaves.

C.R. 07/21 – Ref.: Nota solicitando apertura de carnicería municipal.

C.R. 18/20 – Bloque Frente de Todos – Ref.: Solicitar colocación de reductor de velocidad arcos metálicos de limitación de altura para tránsito pesado en De la Garma.

P.O. 03/21 – Bloque Cambiemos / Juntos por el Cambio – Ref.: Registro municipal de vacunados COVID-19.

3) DICTÁMENES DE COMISIÓN.

COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES, ACUERDOS Y PODERES.

Expte. 4055-605-2019 – Jefe de administración del Hospital Anita Elicagaray – Ref.: Solicita contratación del servicio de recolección de residuos patogénicos. Enero a junio del 2020.

Expte. 4055-218-2020 – Pecker, Carlos Iván – Ref.: Solicita prescripción de deuda tasas municipales.

Expte. 4055-364-2020 – Jefe de contrataciones – Ref.: Contratación servicio de recolección de residuos patogénicos. Desde 01-01-2021 al 31-06-2021.

Expte. 4055-385-2020 – D. E. – Ref.: Proyecto de Ordenanza. Aceptar donación de dos cuadros efectuada por Don Osvaldo Furlani.

Expte. 4055-399-2020 – D.E. – Ref.: Proyecto de Ordenanza. Solicita convalidación de convenios firmados con el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires.

Expte. 4055-85-2021 – D.E. – Ref.: Proyecto de Ordenanza sobre convalidación de contrato de alquiler (ANSES).

Expte. 4055-86-2021 – D.E. – Ref.: Eleva proyecto de Ordenanza sobre convalidación de contrato de alquiler (Uso Municipal).

COMISIÓN DE SALUD, EDUCACIÓN, ACCIÓN SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE

P. O. 02/2021 – Bloque Unión Vecinal – Ref.: Registro público municipal de vacunación Covid-19.

P. C. 04/21 – Bloque Unión Vecinal – Ref.: Servicio Rayos Unidad Sanitaria De la Garma. (1 DICTAMEN CON FIRMA EN MINORÍA, VUELVE A COMISIÓN)

COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

P. R. 02/21 – Bloque Cambiemos / Juntos por el Cambio – Ref.: Solicítese al Departamento Ejecutivo colocar y reparar carteles señalizadores con nombre, sentidos de circulación y altura de las calles del Distrito de Adolfo Gonzales Chaves.

P. C. 02/21 – Bloque Cambiemos / Juntos por el Cambio – Ref.: Estado general de la calle Dr. Echevers.

P. C. 06/21 – Bloque Unión Vecinal – Ref.: Solicita reparación de intersección calles en localidad de De la Garma.

P. C. 07/21 – Bloque Unión Vecinal – Ref.: Solicita cartelería en gimnasio a cielo abierto de la localidad de De la Garma.

5) ASUNTOS ENTRADOS

4) PROYECTOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES

P. R. 07/21 – Bloque Unión Vecinal / Unidad Ciudadana – Ref.: Modificar el reglamento interno del Honorable Concejo Deliberante de Adolfo Gonzales Chaves, incorporando un nuevo Artículo.

P. C. 08/21 – Bloque Cambiemos / Juntos por el Cambio – Ref.: Repintar los reductores de velocidad ubicados en Av. San Martín y en Av. De Circunvalación.

5) EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Expte. 4055-107-2021 – Departamento Ejecutivo – Ref.: Solicita autorización para tramitar operación de leasing ante el banco de inversión y comercio exterior S.A.

ARTÍCULO 2º: Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.-

Dado en la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante del Distrito de Adolfo Gonzales Chaves, a los Veintitrés (23) días del mes de marzo de 2021.

Volver