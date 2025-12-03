Gonzales Chaves: Puesta a punto del nuevo laboratorio del Hospital Municipal “Anita Eliçagaray” (Video)

3 diciembre, 2025 0

La obra se lleva adelante gracias al aporte y la inversión de la Asociación Cooperadora del Hospital, que continúa impulsando mejoras esenciales para el sistema de salud pública del distrito.

Chaves Municipio informa que continúa la puesta a punto del nuevo laboratorio que se está construyendo en el Hospital Municipal “Anita Eliçagaray”, una obra clave que permitirá mejorar el funcionamiento interno y la calidad del servicio que se brinda a la comunidad.

El proyecto se ejecuta gracias al aporte y acompañamiento constante de la Cooperadora del Hospital, cuyo trabajo sostenido hace posible la incorporación de infraestructura y equipamiento fundamentales para el sistema de salud pública del distrito.

El nuevo laboratorio se está levantando en un espacio más amplio y cómodo, ubicado en el sector que se integró al edificio tras la reciente obra del tomógrafo. Esta ampliación permitirá reorganizar el servicio y mejorar la circulación interna.

Una de las principales novedades es la construcción de un sector de bacteriología independiente, diseñado con una sala específica que, a su vez, quedará conectada al área de hemoterapia. Esta articulación facilita el trabajo del personal y optimiza procesos que anteriormente se realizaban en sectores separados.

Además, el laboratorio quedará preparado para seguir ampliándose, sumado a la futura incorporación de nuevas tecnologías, en un marco de mejora integral del hospital. Esta reorganización también permitirá disponer de una nueva sala destinada a profesionales médicos, optimizando el uso de los espacios.

Volver