Gonzales Chaves se prepara para el regreso a las aulas desde el 2 de noviembre

28 octubre, 2020 Leido: 87

El intendente de Adolfo Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, confirmó que el lunes 2 de noviembre comenzarán las clases presenciales en el vecino partido.

En diálogo con LU 24, expresó que “hace 15 días que el sector educativo del distrito está trabajando junto a los gremios en lo que es la experiencia de vuelta a clases de forma presencial”.

“El día lunes el Ministerio de Educación promulgó la resolución en la que Gonzales Chaves está incluida. Es un trabajo arduo, como ocurre todo en esta pandemia, no hay certeza de nada y es el día a día pero se viene con la idea de permitirle a aquellas escuelas y alumnos que están dentro de los parámetros que estableció el Ministerio de Educación nacional y de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de darle esta vuelta a clases”, agregó. En este sentido, puntualizó que serán “muy limitadas porque se trataría de 10 alumnos por curso como máximo. Se invitó a quienes tienen alguna vulnerabilidad en lo educativo, es decir que no han podido llevar el proceso de educación a distancia o de la modalidad no presencial, siempre con el consentimiento de los papás, del alumno y de la escuela”.

El jefe comunal remarcó que “la idea es que comiencen los 6º grados y los 6º años. Ya han llegado los kits de protección (máscaras, barbijos y termómetros para medir la fiebre) desde Provincia y se está trabajando en la distribución”.

Santillán indicó que en las próximas horas tendrá información actualizada. “No habría problemas con las rotación y sería tres veces a la semana”, adelantó.

“Me parece que estarían dadas las condiciones y es una oportunidad para poder seguir generando conciencia en las pautas de cuidado. Las escuelas están preparadas”, aseguró.

Volver