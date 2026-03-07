Gonzales Chaves se prepara para la primera edición del “8M Desafio: cada paso cuenta”
En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, este domingo 8 de marzo se realizará en Gonzales Chaves la primera edición del “8M Desafío: Cada paso cuenta”, una propuesta que combinará actividad deportiva, expresiones culturales y espacios de reflexión.
La jornada comenzará a partir de las 10:00 y contará con una carrera participativa de 4K y 10K, además de feria, intervenciones artísticas y diferentes actividades impulsadas por áreas municipales e instituciones de la comunidad.
La iniciativa se concibe no sólo como una actividad deportiva, sino también como una acción simbólica y colectiva que promueve valores como la igualdad, el respeto, la participación y la solidaridad. A través de esta propuesta se busca generar conciencia sobre los derechos conquistados por el movimiento de mujeres, defenderlos frente a posibles retrocesos y visibilizar aquellos que aún faltan alcanzar en los ámbitos social, laboral, educativo y cultural.
Cronograma de actividades
10:00 – Inicio del evento y apertura de la feria
10:15 – Entrada en calor a cargo de Canario y charla técnica
10:30 – Largada de las carreras 4K y 10K
11:30 – Llegada de la prueba 4K y foto de turismo
12:00 – Llegada de la prueba 10K
12:10 – Lectura del documento conmemorativo
12:30 – Presentación artística de Rocío Pili
16:00 – Finalización del evento
Propuestas y espacios durante la jornada
Bomberos Voluntarios: puestos de hidratación y gazebo con capacitación en RCP.
Salud: promotores comunitarios y toma de presión arterial.
Dirección de Políticas de Género: acciones de difusión, prevención y promoción.
Cultura: sonido, presentaciones artísticas de Rocío Pili y Anastasia Quinteros, además de una muestra fotográfica.
Casa de Abrigo: intervención mural sobre la importancia de la prevención y promoción en la infancia y adolescencia.
Centro Comunitario: actividad participativa “El cordel de las cargas”.
CETIPI: exposición visual “Cambios de roles en cuentos tradicionales”, con imágenes y urna para dejar reflexiones.
Salud: “Árbol de deseos”, juegos de mesa y stickers con frases alusivas al 8M.
Geriátrico Municipal Dr. Mateo Prieto: propuesta “Corriendo sin límites”, con participación en la entrada en calor y acompañamiento en el circuito.
Equipo de fútbol femenino del HCC: participación con actividades deportivas.
Barrio Adentro y Lipolcc: espacios de promoción y acompañamiento.
La jornada propone compartir un espacio de encuentro, deporte y reflexión comunitaria, reafirmando el compromiso colectivo con la igualdad de derechos y el reconocimiento del rol de las mujeres en la sociedad.