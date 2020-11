Gonzales Chaves vuelve a Fase 4

El intendente Marcelo Santillán comunicó hoy que Gonzales Chaves vuelve a Fase 4 del distanciamiento social, preventivo y obligatorio, de acuerdo a los casos de coronavirus positivos registrados en los últimos días.



“Ayer me comunicaron desde Provincia que la decisión es por precaución y que corresponde retroceder de fase, ya que se registraron 7 casos positivos entre los días 26 y 31 de octubre”, explicó el Intendente en conferencia de prensa.

“Esto significa que debemos extremar las medidas de cuidado: uso del barbijo en la calle, no compartir del mate, mantener las distancias en las colas cuando hacemos las compras y salir lo menos posible”, detalló.

Qué modifica la Fase 4

• Queda prohibida la práctica de deportes que impidan mantener los dos metros de distancia, como puede ser el fútbol u otras actividades de roce.

• Se vuelve al horario de cierre de las 24 horas para restaurantes y confiterías, y se reduce la cantidad de participantes en ámbitos cerrados.

• Se pide a la comunidad no hacer reuniones sociales ni familiares.

