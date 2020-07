González contestó reclamos de vecinos de Cascallares por una maquinaria en terreno particular

13 julio, 2020 Leido: 29

El delegado municipal en Micaela Cascallares, Oscar González se refirió al cuestionamiento realizado ante planteos realizados al Whatsapp de LU 24 en el que se cuestionaba el estado de las calles por parte de los vecinos y la respuesta del delegado era que la máquina está en reparaciones, y a poco de ello se notó la presencia de una maquinaria vial trabajando en un terreno privado.

“Es una cuestión que no manejo yo, mañana tengo reunión en Tres Arroyos y veremos cómo es el tema”, dijo González, y afirmó que el nivelamiento del terreno donde fue vista la máquina corresponde a un solar al cual su propietario derribó una antigua vivienda existente en ese sitio.

“La situación para el arreglo de las calles no es sencilla, no tenemos tosca para poder extraer; ya que està a dos metros y medio y no se puede sacar, antes sacábamos de la zona del basurero pero ahora se cerró todo. Ademàs, la pala cargadora necesita repuestos y hay gente que decide no vender ante la inestabilidad de la economía, agregó.

“Creo que la gente, antes de largar una información debería preguntar, pero de todos modos acá el pueblo sabe cómo es la cosa; hay que esperar el arreglo de la pala cargadora”, afirmó.

“Estamos bien en lo referente a salud, nos cuidamos porque sabemos que es un arma que esta y no sabemos cuándo aparece, estamos rodeados y esperemos que no pase nada”, expresó finalmente el delegado comunal.

Volver