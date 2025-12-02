Gonzalo Belio da el salto y cambia de categoría

El piloto de Tres Arroyos que tuvo un buen año deportivo en la categoría Minicros confirmó a LU 24 que en la temporada 2026 estará corriendo en la categoría Mar y Sierras B.

Para ello Gonzalo y el grupo que lo acompaña adquirieron el auto que corría Rodolfo Aldasoro en Mar y Sierras A, sin motor, solo chasis y carrocería que utilizará en Mar y Sierras B con un motor Ford que van a adquirir y que será atendido en Olavarría por Juan Villamayor.

Las intenciones son de comenzar a trabajar en lo inmediato para poder llegar con los trabajos y poder estar probando en el mes de febrero antes de comenzar el calendario 2026.

Gran expectativa de parte del grupo de colaboradores y allegados por este importante salto que da Gonzalo en el automovilismo en un momento justo y que marcará su presencia desde la primera carrera del año.

