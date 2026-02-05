Gonzalo Belio Fauret presenta su Mar y Sierras B

El próximo sábado 28 de febrero se presenta el auto Mar y Sierras B con el que Gonzalo Belio Fauret estará participando esta temporada dando un salto en este proyecto para 2026.

El piloto tresarroyense dijo a LU 24 que se esta terminando todos los detalles antes de la presentación, llevará el número 61, el mismo con el que se inició en Minicross. Será una cena – baile y show desde las 21:00 en El Fanal con un valor de 50 mil pesos la tarjeta.

Luego de la presentación del auto, Gonzalo saldrá a pista para hacer las pruebas pertinentes en el Autódromo de San Cayetano y dejar todo listo para la primer carrera del año.

“La peña y el grupo que me acompaña esta muy entusiasmado en este nuevo proyecto , se han agregado algunas publicidades esperando tener un buen año”, concluyó Gonzalo.

