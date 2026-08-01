Gonzalo Duport despide una etapa con la cuarta edición del Taller Abierto (audio)

1 agosto, 2026 25

El artista plástico tresarroyense Gonzalo Duport abre nuevamente las puertas de su espacio creativo para llevar adelante el Taller Abierto Vol. 4, una propuesta que busca compartir con el público el proceso de trabajo, el detrás de escena y las producciones realizadas en este 2026.

La cita es este sábado, de 19:00 a 22:00 horas en Maipú 36, primer piso. Esta cuarta y última edición en su actual taller marca el cierre de un ciclo muy especial antes de encarar sus próximos proyectos en el exterior.

Durante la jornada, los asistentes no solo podrán recorrer la histórica casona y apreciar o adquirir las obras que estarán a la venta en un ambiente relajado e íntimo, sino que también disfrutarán de una experiencia multidisciplinaria.

La velada estará ambientada musicalmente por Alan Kuhn y contará con las lecturas en vivo de Leticia Roldán, Melina López de Ipiña y Mariano Vespa, fusionando así arte visual, música y literatura en un mismo lugar.

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