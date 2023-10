Gonzalo Ferro: “Hay una gran incertidumbre a la hora de alquilar”

18 octubre, 2023

El martillero Gonzalo Ferro opinó que el cambio realizado en la ley de alquileres aprobada por el Congreso, que entra en vigencia a partir de este miércoles, aporta pocas soluciones a la hora de alquilar, ya que continúa la incertidumbre entre inquilinos y propietarios a la hora de formalizar los contratos.

Ferro admitió que hay una baja en el índice de actualización, ahora semestral y que no se da la rotación como sucedía hace unos años ante la falta de inmuebles.

“Se cambiaron dos puntos uno el de la actualización que pasó de forma anual por índice de inflación y salarios ahora cambiaron a un índice semestral con la actualización por el índice del Plan Casa Propia”, sostuvo.

“Es raro porque según las cuentas que saqué yo, estarían dando una variación del 12 o 13 por ciento menos que el índice anterior, ya que daría un 57% antes y ahora daría alrededor de un 40 por ciento que beneficia al locatario”, dijo.

“Los contratos siguen siendo de tres años y se establecen beneficios fiscales para propietarios que están exentos de Monotributo si tienen dos o más propiedades en alquiler y del pago de bienes personales aquellos afectados”, agregó.

“Éstas fueron las dos modificaciones y el resto sigue siendo igual, están vigentes a partir de hoy; veremos cómo resulta, porque nosotros escuchamos a inquilinos y propietarios, en el primer caso por la dificultad de pagar el alquiler, y el propietario porque no le rinde pero esta ley no ayuda para nada, genera más incertidumbre, yo veo que los legisladores no viven la realidad cotidiana”, relató.

“En estos últimos años es como que se generó una incertidumbre muy grande, hay mucha gente que alquila, y creo que en vez de avanzar retrocedemos, yo lo veo en mi negocio, tenía todos los años, una rotación porque había jóvenes que se iban de la casa de sus padres y alquilaban primero un monoambiente y luego se iban a algo más grande; teníamos casi todos los años esa rotación, hoy inexistente”.

Volver