Gonzalo Ferro vende en Matheu 375

7 noviembre, 2025 0

Este sábado Gonzalo Ferro realiza una nueva venta particular en Matheu 375 desde las 9.30 horas por cuenta de sus dueños con una comisión del 10 % según detalle

Espejo Biselado, sillón de dos cuerpo y 2 sillas, mesa de formica redonda extensible modular de formica muebles antiguos con mármol, juego de dormitorios americano, cómoda con espejo 2 roperos americano, copas, vasos, platos, fuentes y muchos artículos más que estarán a la vista.

Consultas en Suipacha 147, celular 2983-15551209, ventas de contado.

