Gonzalo Ferro vende en Matheu 375
Este sábado Gonzalo Ferro realiza una nueva venta particular en Matheu 375 desde las 9.30 horas por cuenta de sus dueños con una comisión del 10 % según detalle
Espejo Biselado, sillón de dos cuerpo y 2 sillas, mesa de formica redonda extensible modular de formica muebles antiguos con mármol, juego de dormitorios americano, cómoda con espejo 2 roperos americano, copas, vasos, platos, fuentes y muchos artículos más que estarán a la vista.
Consultas en Suipacha 147, celular 2983-15551209, ventas de contado.