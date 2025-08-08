Gonzalo Ferro: Venta Particular en French 518

8 agosto, 2025 0

Una nueva venta particular por parte del martillero Gonzalo Ferro, en esta oportunidad en French 518 con artículos en excelente estado.

Saldrán a la venta heladera con frezzer, mueble despensero, somier de 2 plazas, ropero 4 puertas, espejo biselado con parco de madera, juego de comedor (mesa y 6 sillas, vasos, copas, pavas, ollas y utensilios de cocina y mucho mas

Ventas de contado mas 10 % de comisión desde las 10 horas ventas por orden de llegada, consulta al 15551209.

Volver