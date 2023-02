Gonzalo Franco: “A Villa le voy a aportar gol y garra”

El nuevo “9” del club Vila del Parque, Gonzalo Franco, oriundo de Barker, habló con LU 24 de su nueva etapa en el club del bosque:“ El presidente José Vacca me contactó ya que es de Barker y me veía allí, me llamó y después de varias charlas acá estoy”.

El exSportivo Piazza de Azul dijo que ya entrenó con el plantel: “es un grupo muy bueno. A Villa le voy a aportar gol y garra. Soy 9 de área pero puedo jugar por afuera también”.

El delantero tiene 26 años, mide 1,80m y contó que ya llevan 10 días de entrenamiento y ahora viene lo más duro esta semana.

“En la Copa Aiello podremos ver cómo estamos frente a los demás equipos, es como un torneo preparación. Sigo siempre la Liga Tresarroyense y veo que esta temporada hay muchos jugadores de Tandil”, finalizó.

