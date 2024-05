Gracias a la solidaridad de la gente, el comedor Payasolidarias continúa funcionando

24 mayo, 2024

Luego de anunciar que iba a permanecer cerrado por tiempo indefinido, el comedor Payasolidarias recibió colaboración de la comunidad y pudo seguir en funcionamiento.

“Estamos súper agradecidos con la gente que se acercó a sumar su granito, fue una semana bastante productiva”, aseguró la referente Cristina Ruiz.

“Tres Arroyos es muy solidario. Se que no arreglamos la situación porque juntamos mercadería como para dos semanas, pero la buena noticia es que no se tuvo que cerrar y estamos viendo la forma de poder seguir funcionando”, expresó.

En cuanto a las gestiones municipales para poder acceder a un programa provincial, dijo que “seguimos a la espera de tener una respuesta favorable. Sabiendo que cerrábamos no nos ofrecieron mercadería. Esperamos algo concreto que sea fijo y establecido”.

Por otra parte, contó que tienen proyectos a largo plazo y con alegría informó que ayer inauguraron el horno de barro junto a Lucas Besimenko, quien vive en Perú. También piensan hacer varias huertas.

Finalmente, Ruiz explicó que, pese a que se enviaron las notas correspondientes, no fueron convocados a participar de la Mesa Solidaria.

Quien pueda colaborar, dirigirse a Jujuy 1042 o comunicarse al teléfono 2983-341839.

