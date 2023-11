“Gracias Secundaria 9, convirtieron esto en un Hogar” dijo Sileoni

16 noviembre, 2023

El Director General de Cultura y Educación de la Provincia, Alberto Sileoni, al dejar inaugurada las instalaciones de la Escuela Secundaria 9 del barrio Villa de las Américas, en su discurso reconoció la tarea que llevaron adelante las autoridades educativas, la gestión de la cooperadora y dijo que “lo mejor que tenemos en este salón de actos es la presencia de los pibes y pibas, los directivos y los profes”. Cerró sus palabras con la frase “gracias Secundaria 9, convirtieron esto en un Hogar”, al referirse en sus palabras a lo que se ha logrado luego de poder acceder al edificio que la Provincia decidió terminar, tras las gestiones realizadas por las autoridades municipales para que ello ocurra.

Sileoni recorrió las instalaciones de la Secundaria 9, de manera previa al acto protocolar para dejar inaugurada la misma, junto a la directora del establecimiento, quien le comentó sobre los distintos momentos sucedidos en la construcción del edificio, una obra iniciada en el 2014 y luego parada en 2027; acompañaron el intendente Sánchez, la Inspectora Jefe distrital y la Inspectora de Nivel Secundario.

En el inicio del acto, se proyectó un video y luego habló el intendente electo Pablo Garate, quien agradeció a los directivos y “a los chicos que le dan vida a la escuela, porque en definitiva cada uno pone su granito de arena, para hacer un futuro entre todos”. A continuación fue presentado otro video institucional.

El intendente Carlos Sánchez, a su turno indicó que “fue una gran satisfacción más allá de la espera larga para que vinieran las autoridades provinciales” y recalcó que “fue una decisión fuerte terminarla por parte del gobernador Kicillof, con la colaboración de Cuto Moreno, y también de la empresa que retomó y concluyó la obra; agradezco también a nuestra Secretaria de Obras Públicas, al Subsecretario de Infraestructura de la Provincia con quien hablábamos incluso a las diez de la noche y me iba informando sobre los avances que tendría la obra; al ex jefe de gabinete Hugo Fernández”.

“Estoy muy contento que Alberto Sileoni, nuestro amigo, pueda haber llegado a inaugurarla y darnos este gusto de decir oficialmente que la Escuela Secundaria 9 está funcionando con mucho éxito; agradezco a las autoridades, a la cooperadora porque hay que pensar que esto es para nuestros hijos, nuestros nietos, y hay que pelear para que ellos puedan tener una calidad de vida mucho mejor”.

En el cierre de los discursos, Alberto Sileoni agradeció el recibimiento brindado y dijo que “lo más importante que hay en este salón de actos son los directivos, los profes y estos pibes y pibas, más allá de todos los funcionarios que estamos presentes”.

“Aprovechamos esta hospitalidad y vamos a entregar una colección de libros que está distribuyendo nuestra provincia, una Provincia con 5.200.000 estudiantes, el sistema más grande de educación en América junto con San Pablo, 20.000 escuelas, en una provincia que tiene conurbano, tiene delta y tiene provincia interior, a nosotros la identidad nos constituye; no somos mejores que las otras provincias, sin la que queremos ser: son 5000 libros de autores y autoras bonaerenses que enriquecen la identidad – la colección se llama Identidades Bonaerenses; hay libros sencillos y otros muy difíciles de leer, hay libros que tienen una lectura compleja pero habrá un docente que intermedie ante los estudiantes”, relató.

“Una escuela es mucho más que un puñado de ladrillos; eso es un edificio, no una escuela donde debe circular el amor en una sociedad en donde el odio habla alto; yo llego a una escuela y me reciben con diferentes carteles que me lo demuestran a cada momento”.

“A eso lo hacen los maestros, directivos y los pibes y a eso les decimos gracias, gracias, gracias Secundaria 9: convirtieron una escuela en un Hogar”.

Seguidamente y como fue anunciado por el funcionario, se entregaron los libros “Identidades bonaerenses”, para luego dar por finalizado el acto.

