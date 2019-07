¡Gracias totales!: Billy en su casa y muy agradecido con todos

Desde el pasado viernes, Billy Wilson se recupera en su casa de Claromecó tras sufrir un ACV. Es donde quería estar. Con el apoyo fundamental de su familia y los suyos. Además se mostró sumamente agradecido con un escrito publicado en Facebook.

“Quiero agradecer tantas demostraciones de afecto que recibí en estos días!!! De paso les cuento un poco. De que se trató. Sufrí un ACV hemorrágico, y fui atendido rápidamente por la salita de Claromecó y derivado a Tres Arroyos. De ahí a la clínica Doctor Mattera en Bahía Blanca, de la que no tengo más que palabras de agradecimiento porque aparte de su excelente nivel profesional cuenta con personas que te tratan como a un hijo. Y como suele suceder el personal no médico y el plantel de enfermería son de una calidad humana pocas veces vista así que a todos ellos infinitas gracias!!. En un segundo plano tengo que agradecer a mi vieja y a Maka que hicieron la guardia permanente! Y por supuesto a todos los PLAN B, que una vez más demostraron ser familia más que una banda”, expresó.



“Gracias a todos los medios que se pusieron en contacto y a todos los que escribieron todos los días, justamente para dejarles tranquilidad voy a dejar una tomógrafia para que vean que mi cerebro conserva todas sus capacidades”, agregó con una de sus habituales recorridas.

¡Por último les digo "me verán volver"!