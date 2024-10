¡Gracias Tres Arroyos!: Todos juntos por el Hogar de Ancianos

4 octubre, 2024 0

En el marco del 55° Aniversario de LU 24, la comunidad de Tres Arroyos da una muestra más de lo solidaria que es y colabora con el Hogar de Ancianos.

“En nombre de la comisión, gracias por esta movida que están haciendo”, dijo en los estudios de la radio la presidenta de la Sociedad de Damas de Beneficencia, Esther Di Croce de Rojas.

“Ha sido el año más difícil desde que soy presidenta. Empezamos con un accidente de trabajo de una empleada y la ART no se hizo cargo. Tuvimos que reemplazarla en época de vacaciones, pagando todos los sueldos y eso nos originó mucho gasto”, recordó.

Asimismo, contó que después “nos robaron la bomba de agua que está en el parque”.

Como si fuera poco, “en abril empezamos con problemas en la calefacción, se quemaron dos bombas que hubo que cambiar y pagar los trabajos”.

Además, lamentó que “se rompieron los dos lavarropas, no se conseguían los repuestos para arreglarlos y compramos uno porque en ese momento valían un millón de pesos”.

“Necesitábamos otro porque hay dos lavaderos, la situación llega a oídos de la señora Sonia Pedersen, integrante de Rotary que es muy cercana a nosotros, y me comunicó que junto a su hermano lo donaban”, destacó.

“Todos los meses hay aumentos de sueldos y en septiembre tuvimos otro accidente de trabajo: se juntó todo, por eso estamos así”.

“Esto nos va a aliviar un montón. Agradecemos a toda la gente que nos acompaña hoy y a la que lo hace todo el año. También al personal, a la comisión, a los cuatro clubes de servicio y a la radio que siempre está con nosotros”, concluyó.

Volver