No es novedad que la actriz Graciela Alfano se haga presente en diferentes playas de la costa bonaerense, estuvo en Claromecó y otras costas de Tres Arroyos y esta vez, eligió visitar Marisol.

Almorzó en un reconocido lugar gastronómico, y su propietaria, Karina Candido, contó que Graciela Alfano “es muy simpática y muy amable, la atendió mi amiga Laura que trabaja con nosotros, y pidió justo un plato que presentábamos ese día. Sabiendo que estuvo en otras playas, pregunté y me dijeron que ella está conociendo diferentes lugares, esta vez optó por Marisol. Es una señora divina, no quisimos molestarla porque no tenemos que andar invadiendo la privacidad de nadie, pero no tuvo problemas en sacarse fotos, fue muy gentil con todos y permaneció un buen tiempo. Estuvo acompañada por un grupo de personas tan amables como ella. Y espontáneamente hizo un video mostrando la Pizzanesa que le ofrecimos”.

En cuanto a la temporada, Karina dijo “nos encontramos trabajando muy bien, Marisol está siendo elegida por gente de todo el país, y tenemos un buen crecimiento en todo sentido. Está prosperando de manera sostenida desde hace unos años”.

