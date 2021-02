Graciela Callegari dio detalles de la vuelta a clases en el Instituto 33

7 febrero, 2021

Las clases en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº33 volverán en marzo, para completar la continuidad pedagógica 2020/2021, combinando presencialidad y virtualidad, pero previamente desde el 11 de febrero se desplegará toda la actividad organizativa de protocolos y coordinación de las tareas con los docentes. Así lo anticipó la directora, Graciela Callegari, quien no obstante advirtió que “lo más parecido a lo que antes considerábamos ‘normalidad’ volverá recién, esperamos, en el segundo cuatrimestre”.



“En marzo y abril habrá clases presenciales para aquellos grupos que cerrarán la continuidad pedagógica 20/21 hasta el 30 de abril, y que todavía tienen pendiente aprobar sus cursadas del año pasado, y con los que se retomará el trabajo tras algunas producciones autónomas y lecturas que han hecho durante este tiempo. Especialmente volverán aquellos cuyas situaciones no son pasibles de resolver desde la virtualidad, como la actividad física del profesorado de Educación Física, o la cocina de la carrera de Gastronomía. Pero no podemos pensar este regreso como antes, con clases ‘de tal hora a tal hora’, y habrá que organizar grupos porque no es posible la libre circulación de los 800 estudiantes del Instituto en el edificio. Así que habrá un ingreso cuidado, un trabajo cuidado en los espacios físicos, y una salida pautada”, explicó Callegari.

“En este regreso seguro a las aulas hemos trabajado durante todo el año pasado, además, por supuesto, de haber buscado la mejor forma de trasladar las trayectorias que habitualmente son presenciales a trayectorias mediadas por tecnología, determinando un curriculum prioritario, reformulando contenidos y trabajos de quienes siguen una carrera para que puedan compensar, en la correlativa siguiente, lo que no se pudo alcanzar en una materia. Pero también es importante decir algo: las instituciones como la escuela, o en este caso el Instituto, son mucho más que sus edificios”, puntualizó.

