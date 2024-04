Graciela Callegari: “Hay una verdadera preocupación del intendente por CRESTA”

17 abril, 2024

La ex concejal y directora del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 33, Graciela Callegari se refirió a la situación por la que atraviesa el CRESTA y relató que “en una de las últimas reuniones del 2023 del Consejo Asesor, la coordinadora del CRESTA compartió con los presentes una copia de la escritura del inmueble y lo que dijimos en su momento fue una sugerencia para que se cumplimentaran todos los términos legales, y encontrar una solución al problema que se manifestó en esa reunión”.

“No sé si ese problema era de mucho tiempo o si se citó en ese momento, y luego no nos volvimos a reunir sino hasta esta primera reunión producida este martes donde se abordó el tema y en el encuentro el intendente dijo que está dispuesto a discutir la problemática de las instituciones de nivel superior y acompañarlas ante la provincia y me parece muy importante para poder construir una política que nos haga más integrales y más fuertes”, sostuvo.

“En Tres Arroyos hay un importante presupuesto y poder utilizarlo en una política que aporte a la educación superior, a la investigación, a la función comunitaria, para poder trabajar en acompañar y construir esa política, tratando que tenga todas las aristas que implica la educación superior”, relató Callegari.

“El intendente dio detalles de cuándo se vencía el comodato, que hubo una reunión con la gente de Telefónica y que se trabaja en tratar de llegar a un acuerdo, y luego también en lo jurídico y en lo legislativo; yo me fui de la reunión pensando que es una situación compleja, pero convencida que tanto el intendente como los coordinadores de CRESTA están preocupados y ocupados en hallar una solución”, argumentó.

“Todos los que estábamos en la mesa expresamos la solidaridad por el tema, y yo, particularmente, me comunique con el coordinador, porque me parece que tenemos que defender a la educación publica que es una sola; yo he trabajado por ella y no voy a dejar de hacerlo ni voy a dejar ese espacio”, dijo.

“Hay que recordar que CRESTA fue creado por ordenanza, que tiene un presupuesto y me parece que es un problema de gestión que debería haberse hecho una previsión hace tiempo, siempre creo que cuando no se encuentra la manera de solucionar un problema y de pronto estalla no hay otra forma de actuar que hacerse cargo del estallido y ver que sucede, pero reitero que me fui de la reunión con la sensación de que hay una verdadera preocupación por solucionar el tema”, concluyó.

