Graciela Callegari: presente y futuro del Instituto 33

19 noviembre, 2022

Se llevó a cabo este viernes el acto de colación de grados de carreras y también de post-títulos de especialización en el Instituto Superior de Formación Docente 33 de nuestra ciudad.

Su directora, Graciela Callegari, habló con LU 24 y dijo que “siempre es una fiesta” lo acontecido, ya que recibieron sus diplomas 90 personas, de un total de 130, entre alumnos y quienes cursaron las especializaciones.

Lo nuevo para 2023: Agroecología y Recreación y Tiempo Libre

El Instituto pondrá en marcha dos nuevas tecnicaturas: la recientemente creada a nivel local y promocionada durante un evento con la asistencia de autoridades: Agroecología. A este respecto, Graciela Callegari dijo que ya hubo muchas consultas “en varios sentidos: el Instituto hizo muchísimos aportes y ofrecimiento de trabajo conjunto con instituciones e investigación, no sólo de la zona o la región sino a nivel nacional. Creo que será un aporte, no sólo al 33, sino a toda la región. Me parece que será una carrera que nos dará muchas satisfacciones ademas de abrir un campo productivo en el camino del Ambiente y de la Vida”.

“La otra tecnicatura que abriremos es Recreación y Tiempo Libre, tan necesaria para poder estar fortalecidos sobre todo en los tiempos de post-pandemia”, agregó.

Una matrícula que supera el millar

“La matrícula con la que cuenta el 33 es de unos 850 alumnos de formación de grado y unos 215 en especializaciones post-títulos”, dijo finalmente Callegari, quien agradeció la difusión brindada por la emisora y agregó que “forma parte de nuestro deber difundir las ofertas y agradezco la oportunidad que los micrófonos de LU 24 nos permitan contar”.

Volver