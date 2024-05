Graciela Sabarotz: “El centro debe tener sentido de pertenencia”

24 mayo, 2024

Para analizar la factibilidad del proyecto que tiene como objetivo crear un “Centro comercial a cielo abierto” en Tres Arroyos, autoridades de la Cámara Económica se reunieron con el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Guillermo Rossotti.

En diálogo con LU 24, Graciela Sabarotz, directiva de la CETA, indicó que buscan impulsar lo ideado en 2019 a través de un trabajo conjunto entre la entidad, CAME y el Municipio.

“Tiene que haber una decisión política y saber que todo el mundo va hacia el mismo lado, que no hay intereses creados, que nadie está cobrando para hacer esto, simplemente es un esfuerzo”, remarcó.

“No apuntamos a una peatonal, la idea no es cerrar el centro, sino hacerlo de circulación más lenta para que la gente lo pueda caminar”, explicó.

“Acá estamos acostumbrados a parar en la puerta del comercio en el que vamos a entrar. Entonces, primero hay que buscar que todo el mundo tenga posibilidades de estacionar en algún espacio cercano, desde CAME nos habían dicho que teníamos un lugar magnifico en las vías, para poder dejar el auto y caminar porque si no caminás, no ves las vidrieras y no consumís: vas puntualmente por lo que necesitás, te bajás y te fuiste, esa es la política que tenemos que revertir”, subrayó.

“El centro debe tener sentido de pertenencia y hay que llevar a cabo acciones en conjunto. Es un largo camino por recorrer y no es una tarea fácil”, sostuvo Sabarotz, quien destacó que “muy cerquita tenemos uno que es orgullo, el de Tandil, con más de 20 años y aunque en los primeros dos tuvo mucha resistencia, hoy es ejemplo en la provincia de Buenos Aires”.

