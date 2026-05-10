Gran acompañamiento a la tallarinada de la Comisión de Reyes Magos

10 mayo, 2026 105

Se realizó en el mediodía de este domingo en el Centro de Jubilados y Pensionados de Tres Arroyos, la primer tallarinada convocada por la Comisión de Reyes Magos, que permite que año a año, Melchor Gaspar y Baltasar se hagan presentes en la noche del 5 de enero.

Numerosos vecinos acompañaron la propuesta, que también tuvo una exquisita mesa de postres, y la participación de artistas locales, que pusieron la nota de color con su música.

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