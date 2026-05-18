Gran acompañamiento a los Festejos Patronales de San Mayol

18 mayo, 2026 0

En el marco de los festejos por la Fiesta Patronal de San Mayol, durante el fin de semana del 16 y 17 de mayo se llevaron adelante distintas actividades religiosas, culturales y tradicionales que convocaron a una gran cantidad de vecinos y visitantes de toda la región.

El sábado, la cabalgata inicial

Las actividades comenzaron el sábado 16, con una cabalgata organizada por la Agrupación Tradicionalista El Zorro, a cargo del Colo y Stella Herandez, que partió desde la ciudad de Tres Arroyos a las 14 horas y arribó a San Mayol cerca de las 18.30, ya entrada la noche a pesar de las bajas temperaturas y algunas lloviznas, siguieron estoicamente su camino. Cerca de veinte jinetes de la localidad de Tres Arroyos y San Mayol participaron de esta propuesta que volvió a unir tradición, encuentro y camaradería.

Al llegar a la localidad, los participantes fueron recibidos en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús y posteriormente compartieron un momento de encuentro en la ex sede de la Juventud Agraria.

Un domingo “ a todo trapo”

La jornada central tuvo lugar el domingo 17. Desde temprano comenzaron a arribar artesanos, expositores y feriantes para dar inicio al armado de los distintos puestos en el predio de la estación del ferrocarril.

Misa y Procesión a la icónica Iglesia

A las 10:00, se celebró la Santa Misa en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, agradeciendo especialmente la presencia del Padre Roberto Buckle, quien acompañó la celebración pese a su extensa agenda pastoral.

Posteriormente, cerca de las 11 horas, se realizó la tradicional procesión trasladando la imagen de la Virgen y del santo patrono hacia el predio de la estación ferroviaria, donde ya aguardaba una importante cantidad de público.

Apertura con el intendente, funcionarios, entidades y la gente

La apertura oficial de la jornada contó con las palabras de Antonela Suárez, en representación de las instituciones organizadoras: la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, el Club 1º de Octubre, el Museo Histórico San Mayol, la Escuela Nº 10 y el JIRIMM Nº 6, entidades que año tras año trabajan de manera conjunta para sostener y fortalecer esta celebración tan significativa para la comunidad.

También acompañaron el acto inaugural autoridades locales, entre ellas el intendente Pablo Garate, junto a concejales de distintos espacios políticos, Fuerza Patria, Movimiento Vecinal, Union y Libertad Ts As y LLA, representantes institucionales y público en general.

De todo y para todos: Las principales actividades:

En el Museo Histórico se realizó la muestra fotográfica “Años” de la artista María Belén Ottaviano.

También hubo una recorrida por la localidad a cargo de Espardenya, con Ezequiel Lanza.

Durante toda la jornada se vivió un verdadero clima de fiesta popular, con una gran afluencia de visitantes que disfrutaron de los puestos de artesanos, expositores, propuestas gastronómicas y espectáculos artísticos.

Cantina y Artistas

La cantina estuvo a cargo del Club 1º de Octubre, mientras que sobre el escenario se presentaron distintos artistas locales y regionales, El Arroyeño, CyL Música, La Master Banda, Patova, Volátil, Ignacio Rodríguez, Agrupación La Vaca, Alma Di Paolo, Los Cinco Vastos, Agustín Torraca, Los Juárez.

Campañas por la salud

Asimismo, estuvieron presentes realizando campañas de concientización: Tres Arroyos Dona Médula y el equipo de Salud Comunitaria de Tres Arroyos.

La celebración se extendió hasta aproximadamente las 17.30 horas, dejando como saldo una jornada muy emotiva y acompañada por un imponente marco de público.

Agradecimiento

Desde la organización agradecen profundamente a todas las personas que colaboraron, participaron y acompañaron esta nueva edición de la Fiesta Patronal de San Mayol, destacando que “cada año esta celebración crece un poco más, fortaleciendo el sentido de comunidad y el encuentro entre familias y amigos”.

Cabe destacar que la celebración es organizada por y para las instituciones de la localidad, donde todo lo recaudado se divide en partes iguales para cada una de ellas.

“Se agradece a cada persona que hizo esta gran fiesta posible”, dicen en el comunicado informativo enviado a LU 24.

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