Gran acompañamiento popular al Festival Criollo en El Palenque

24 mayo, 2026 0

Este domingo se desarrolló un exitoso Festival Criollo como festejo por el 25 de Mayo en el campo de doma El Palenque, con la presencia de importante cantidad de público, que le dio el espaldarazo merecido a Héctor Peca Distéfano y su grupo de colaboradores.

El mismo comenzó en horas de la mañana con la tradicional prueba de riendas donde en la categoría Potros, la ganadora fue la balcarceña Camila Marioli y en la categoría mansos el ganador fue Diego Martínez de San Cayetano.

Al mediodía se dio la gran actuación de Carlos Ramón Fernández, dando un espectáculo con su característico estilo gauchesco, muy aplaudido por la concurrencia.

La jornada finalizó con la monta en bastos de 30 caballos, con un gran espectáculo de quince jovencitos en los petisos, deleitando a los presentes que, a pesar de ser una jornada sumamente fría, le dieron el calor a la tradición, en el ya emblemático lugar de Avenida Rivadavia 2500.

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