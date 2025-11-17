Gran concurrencia para escuchar a “Cachito” Vigil en su paso por la ciudad (video)

Este lunes Sergio “Cachito” Vigil se presentó en Tres Arroyos, donde brindó dos charlas motivacionales:

Habló en el Polideportivo Municipal Carlos Rivada, donde brindó la primera de ellas, ante una muy buena concurrencia de público, sobre lo que significa ganar en nuestra sociedad, los errores, los sueños y las metas, dejando grandes reflexiones y siendo ovacionado por los presentes.

Fue Presentado por integrantes de la Cámara Económica y el Director de Deportes, “Cachito”, histórico coach de Las Leonas, referencia ineludible del Hockey y el deporte.

Disertación y reconocimiento en el Teatro Municipal

De igual forma, se presentó en el Teatro Municipal, ante una calificada audiencia que siguió con interés la segunda disertación, promovida desde la entidad empresaria en el marco de su centenario, y se le entregó, por parte de la presidenta de la Cámara, una estrella conmemorativa al visitante.

