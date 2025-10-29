Gran convocatoria en la charla “Visibilidad e Inclusión: Comprendiendo la Baja Visión”

Con una destacada participación de público, se llevó a cabo la charla “Visibilidad e Inclusión: Comprendiendo la Baja Visión”, organizada por la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos junto a la Biblioteca Popular Braille y Parlante Ilusiones, en el marco del programa de accesibilidad en turismo “Turismo a la Vista”.

El encuentro se realizó en el Aula Magna de CRESTA y estuvo a cargo de la docente y periodista Patricia Berrutti, quien brindó herramientas y estrategias para comprender la baja visión y promover un trato más empático hacia las personas con discapacidad visual, especialmente en el ámbito turístico.

Estuvieron presentes la Directora de Turismo, Carolina Goicoechea; la Coordinadora del Área de Discapacidad, y Diego Pavón, presidente de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Braille y Parlante Ilusiones.

La jornada contó con una gran convocatoria de estudiantes, prestadores turísticos y público en general, quienes participaron activamente del espacio de diálogo y reflexión, reafirmando el compromiso del distrito con la inclusión y la accesibilidad en todos los ámbitos.

Desde la Dirección de Turismo se agradece la participación de los asistentes y se destaca la importancia de continuar generando estos espacios de sensibilización y formación que contribuyen al Tres Arroyos que construimos entre todos.

