Gran convocatoria para la segunda edición del Festival de la Niñez

24 agosto, 2025 109

Desde el Área de Niñez, Adolescencia y Familia perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social, junto a diversas áreas del municipio, se llevó adelante la segunda edición del Festival de la Niñez para celebrar el Día de la Niñez, en el predio del escenario de la Fiesta del Trigo. Además, de manera conjunta, se sumó a la jornada Mercados Barriales con emprendedores.

La jornada ofreció una amplia variedad de propuesta para todos los vecinos: juegos didácticos, inflables, payasos, grupos de danzas y espectáculos musicales que llenaron de alegría y energía el predio.

El encuentro reunió a numerosas familias de Tres Arroyos y la región, que disfrutaron de un día soleado y en comunidad.

