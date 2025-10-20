Gran convocatoria y balance positivo de la Fiesta de la Cerveza del Fortín Machado

El sábado se llevó a cabo una nueva edición de la Fiesta de la Cerveza, organizada por el CAS Fortín Machado, con una gran concurrencia de público, buena gastronomía, sorteos y mucha diversión. En diálogo con LU24, Gustavo Rodera, presidente de la institución, expresó su satisfacción por el resultado del evento.

“Fue una noche realmente muy linda, una fiesta muy divertida, con mucha alegría y una gran participación de la gente. Todo salió muy bien y la idea es que quienes fueron tengan ganas de volver el año que viene”, destacó.

Rodera subrayó que, más allá del éxito social y recreativo, la finalidad del encuentro tiene un fuerte componente solidario, ya que lo recaudado se destina a distintas instituciones educativas y sociales de la comunidad.

“Tenemos un relevamiento de necesidades de los establecimientos educativos y, según las prioridades, hacemos los aportes. Algunos se van a otorgar ahora y otros a comienzos del próximo año”, explicó.

El titular del Fortín Machado también agradeció el acompañamiento de empresas y auspiciantes como Venecia Viajes, Maderas y Placas, Maltería Quilmes, así como el apoyo constante de los medios de comunicación y del público tresarroyense:

“Sin el aporte y el apoyo de la gente sería imposible hacer una fiesta así. También agradecemos a los sponsors y a ustedes, los medios, que ayudan a difundir y traccionar estas propuestas.”

La institución ya se prepara para su próximo evento, el tradicional Cordero Móvil, previsto para el 31 de octubre, cuya recaudación estará destinada al Jardín que apadrina el CAS Fortín Machado.

