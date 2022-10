Gran debut del Circo Rokdax en Tres Arroyos

30 septiembre, 2022

El Circo Rokdax tendrá este viernes a las 20 su gran debut en Tres Arroyos. La carpa está instalada en Av. del Trabajador y Castelli.

“Visitamos por primera vez esta hermosa localidad que nos recibió con los brazos abiertos. Estamos contentos, felices y también nerviosos por el gran debut”, dijeron Josué y Jesús en los estudios de LU 24.

“Ya tenemos todo listo, solo falta el ensayo general que se hace a las 15”, agregaron.

Habrá acróbatas, malabaristas, payasos, trapecistas, cintas acrobáticas, telas aéreas, adrenalina y vértigo con el Paredón de la Muerte y el Péndulo de la Muerte, una estructura metálica que gira sobre su propio eje a siete metros de altura.

Es el primer circo que llega la ciudad tras la pandemia. En total, trabajan 40 personas y la función dura 1 hora 45 minutos con alrededor de 15 números artísticos.

Por otra parte, contaron que pasaron en Lago Puelo y en Esquel, provincia de Chubut, las etapas más estrictas del aislamiento social preventivo y obligatorio. “Aprendimos a hacer de todo un poco, el lanzador de puñales terminó realizando soldaduras y yo que nunca toqué un auto en mi vida aprendí a hacer caños de escape. Si no te adaptás, te extinguís”, expresó Josué, quien es payaso, acróbata y malabarista. En tanto, Jesús, el mago, trabajó de albañil: “nos tuvimos que reinventar, fue muy triste, estábamos a punto de debutar y nos dijeron que no se habilitaba por una pandemia, por un fin de semana o 15 días no van a poder trabajar y pasaron dos años”. “El circo fue el primero que cerró y el último que habilitaron. Antes elegíamos a dónde ir y ahora hay que preguntar si nos dejan trabajar y hay lugares que todavía te dicen que no, pero la vamos llevando”, aseguraron.

El Rokdax es un circo nuevo, con artistas de amplia trayectoria. La pequeña Keila, octava generación, realiza el número de ula ula.

“Hay mucha expectativa, se espera gran concurrencia de público”, finalizaron.

Durante sábado y domingo las funciones comenzarán a las 17 y 20 horas. Entradas desde 800 pesos.

