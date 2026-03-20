Gran desempeño de Evelyn Duca, en la Copa Nacional Apertura

20 marzo, 2026 74

El martes, la patinadora Evelyn Duca participó en la Copa Nacional Apertura de A y WS que se llevó a cabo en la Ciudad Deportiva Don Bosco, llegando al podio en el 3er puesto disputando entre 11 de las mejores patinadoras del país.

Duca deberá presentarse en el Torneo Clausura, pero su brillante desempeño ya le otorga la clasificación al Campeonato Nacional Absoluto que se realizará en la provincia de San Juan del 30 de agosto al 12 de septiembre próximos.

Desde la Comisión Directiva, Subcomisión de Patín, amigos y familiares la felicitan por dicho logro y valoran el esfuerzo y dedicación para poder llegar a estas instancias. Como así también le desean éxitos en los torneos del resto del año.

Por su parte Duca, expreso un agradecimiento especial a sus sponsors por acompañarla, apoyarla un año más y reconocer el deporte local:

Maxfit centro

Maui Bebidas

Tapiceria Cuevas

LDP Sonidos

El universo de las medias

Claudia Herrera Peluqueria

Polako Plotter

Volver