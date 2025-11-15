Gran éxito en la primera noche del Club del Cóctel. Continúa este sábado (video)

15 noviembre, 2025 964

Con muy buena aceptación se desarrolló en la noche de este viernes el primer encuentro del Club del Cóctel, en instalaciones de la Sociedad Rural. El evento continúa esta noche con interesantes propuestas y show en vivo.

Ofrecen cocteles clásicos y de autor, DJ en vivo, destacada gastronomía, bartenders locales y de la región, barra especial para quienes no consumen alcohol y para el “conductor designado”.

Esta noche se presentará Flor de Banda, las entradas se pueden adquirir a través del link https://www.cafaccess.com/evento/el-club-del-coctel y también en un punto de venta físico en Avenida Moreno 180.

