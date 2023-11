Gran expectativa por la cena de año del Centro Vasco y el día del Euskera

29 noviembre, 2023

El próximo sábado 2 de diciembre y desde las 21.30 horas en Mitre 240, el Centro Vasco Hiru Erreka realizará su cena de fin de año y festejará además el Día del Euskera. Este miércoles y en diálogo con LU 24, Patricia Puente, integrante de la Comisión del Centro Vasco, comentó sobre este evento.

Por su parte y respecto al año que han tenido hasta el momento, detalló: “ha sido un año muy lindo, con muchas actividades e incorporando otras nuevas. Hemos participado en la comisión de colectividades donde hemos hecho muchas propuestas interesantísimas articuladas con el Mulazzi o la Municipalidad y este evento será la coronación de este año maravilloso”.

Y sobre la cena en particular, detalló: “por suerte no solo vienen socios del Centro Vasco y simpatizantes de lo vasco, sino que año a año se van incorporando más personas a nuestra propuesta gastronómica. Es una cena familiar y no hay ningún tipo de formalidad ni solemnidad y contaremos también con una sorpresa que nos van a ofrecer nuestras danzaris”

Cabe destacar, que las entradas para este evento en particular se pueden solicitar al 02983-646924 a un valor de $ 7500, con servicio de cantina.

Volver