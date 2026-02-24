Gran expectativa por la reapertura de la Carnicería del Frigorífico Anselmo

La carnicería del Frigorífico Anselmo de nuestra ciudad reanudará la atención al público este miércoles luego de un cambio de propietarios y superar una difícil situación económica.

La faena ya se está realizando y la venta al público será en el mismo local ubicado en Constituyentes 1016, a partir de mañana.

La reapertura genera gran esperanza para los trabajadores y expectativa para los nuevo dueños, quienes buscan asegurar la continuidad del negocio.

