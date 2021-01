Gran expectativa por la reunión de Sergio Massa y camioneros autoconvocados

El día de mañana se prevé una reunión entre los transportistas autoconvocados y Sergio Massa, Presidente de la Cámara de Diputados, para dirimir el reclamo tarifario. Edison Zucco, uno de los transportistas presentes, dijo a LU 24: “Estamos tratando de que mañana nos atiendan en el congreso, porque es un problemática y una verdadera emergencia económica lo que estamos viviendo todos los camioneros cuentapropistas”.

Zucco aseguró: “No nos representan nadie y no nos nuclean, estamos a la buena de Dios, y a lo que quieren los transportes y los grandes cerealistas de Tres Arroyos”, y agregó “es doloso para uno porque no tenemos apoyo de las personas de la ciudad, sabemos que generamos molestias a las industrias locales pero tienen que entender que no podemos seguir así, nos estamos fundiendo con nuestro trabajo”.

El eje de la reunión serán los 15 puntos de mejora tarifaria única “qué venga por intermedio de AFIP, cosa que los transportes no puedan bajarte la tarifa, además que se revean los costos de las VTV y el tema del psicofísico obligatorio. Tenemos el agravante de que tenés que trabajar, nosotros hacemos más de 200 kilómetros habiendo instituciones médicas en la ciudad” aseveró.

“Somos muchos camioneros y todo esa plata se va de la localidad, hoy estamos trabajando a perdida, los costos no dan para más. Todos los colegas que vienen de afuera tienen las mismas problemáticas que nosotros, los invitamos a que colaboren una o dos horas y después siguen sus destinos” mencionó.

“Estamos en toda la Provincia, se cortó todo el cordón de Rosario, vamos a acatar a lo que diga la justicia pero todos estamos muy esperanzados en la reunión de mañana” finalizó.

