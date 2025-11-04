Gran feria de emprendedores a beneficio del Jardín 912

4 noviembre, 2025 28

El sábado 8 de noviembre, el Jardín de Infantes N° 912 realizará una gran Feria de Emprendedores a beneficio de la institución, organizada desde la Comisión del Barrio Rural Escuela N° 4, en el marco del 38° aniversario que el jardín cumple el 26 de octubre. El evento se llevará a cabo en Uruguay 745, detrás de la Escuela N° 4, desde las 14:30 hasta las 20:00, y contará con una amplia participación de artistas locales que se sumaron de manera solidaria para acompañar la propuesta.

