Gran feria de emprendedores a beneficio del Jardín 912

21 octubre, 2025

El sábado 8 de noviembre, el Jardín de Infantes N° 912 realizará una gran Feria de Emprendedores a beneficio de la institución, organizada desde la Comisión del Barrio Rural Escuela N° 4, en el marco del 38° aniversario que el jardín cumple el 26 de octubre. El evento se llevará a cabo en Uruguay 745, detrás de la Escuela N° 4, desde las 14:30 hasta las 20:00, y contará con una amplia participación de artistas locales que se sumaron de manera solidaria para acompañar la propuesta. Carolina Zoquini, docente de la institución, y Carolina Gómez, vocal de la Comisión, se acercaron a los estudios de LU24 para dar a conocer más detalles de la feria.

“El 8 de noviembre se viene un gran encuentro de emprendedores a beneficio del Jardín 912, porque estamos festejando, a su vez, los 38 años que cumple el jardín”, contó Zoquini.

Desde la Comisión del Barrio Rural Escuela N° 4, Carolina Gómez, explicó que “la idea es acompañar al jardín, que siempre está presente cuando el barrio necesita un espacio o una mano. Por eso organizamos esta feria con emprendedores, para ayudar entre todos”.

La entrada será un artículo de limpieza o su equivalente en dinero, ya que “habrá una urna para quienes quieran colaborar en efectivo”, agregó Gómez.

En la feria también se podrán disfrutar distintas presentaciones artísticas: “Queremos agradecer a todos los que se sumaron desinteresadamente”, remarcaron. Entre ellos, estarán Cecilia Ibarlucia y su grupo de Zumba, un grupo folclórico, Cerro de los Siete Colores, Marianela Arias con su grupo de Zumba, Pablo Carrera, José González (profesor de tango del Centro de Jubilados), la Compañía de Payasos “Había Una Vez”, María Fernanda Martínez con su grupo de danzas italianas y la Escuela de Tango La Dominguera.

“Va a ser una jornada muy linda, con cantina y muchas actividades para disfrutar en familia”, señalaron desde la organización, destacando que el jardín “trabaja día a día para y con el barrio”.

El Jardín N° 912 cuenta actualmente con 84 alumnos, todos del barrio, y además sostiene una biblioteca pública abierta a la comunidad. “Tenemos una biblioteca con libros y revistas para chicos y adultos, y una cuota simbólica de mil pesos por mes”, explicó Gómez.

Asimismo, invitaron a sumar donaciones de libros, especialmente para niños y adultos.

Quienes deseen participar como emprendedores o artistas pueden comunicarse con Carolina Gómez, al (2983)-412698. El costo del stand es de 10 mil pesos.

“Somos una gran familia. El jardín es del barrio y trabaja para el barrio”, concluyeron emocionadas las organizadoras.

