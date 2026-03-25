Gran inauguración de Seiva: una propuesta multimarca de calidad (audio)

25 marzo, 2026 721

Este miércoles tuvo su gran inauguración Seiva, en Hipólito Yrigoyen 154. Se trata de una propuesta multimarca que busca refrescar la oferta de indumentaria con una identidad renovada y una selección de firmas nacionales e internacionales de primera línea.

Martina Moya, propietaria del local, dialogó con LU 24 y expresó que “estamos felices, con una nueva propuesta para Tres Arroyos. Nosotros decimos que estamos instaurando un nuevo estándar en los locales de ropa de la ciudad, con marcas increíbles, una estética superior”.

Sobre la oferta en el mercado, destacó que “tenemos ropa femenina y masculina, muy variadas. Desiderata, Julien, Hetcher, Prototype, Hunter, Perramus, una gran diversidad de marcas, estilos y la mejor calidad del mercado”.

Luego, reflexionó sobre el actual mercado tresarroyense y sobre cómo esta propuesta se diferencia de otras: “Tres Arroyos ha quedado en tiempos anteriores. Me gusta traer una propuesta novedosa. Traemos prendas distintas, apostando a cosas que diferencien al cliente. Cosas que se ven en Buenos Aires y ahora se van a ver también acá”.

En el horario de 8:30 a 12:30 por la mañana y de 16:00 a 20:00 por la tarde, Seiva tiene descuentos exclusivos en esta primera semana, hasta el 31 de marzo. Además, acepta todos los medios de pago, en efectivo también con descuentos y tarjetas de crédito en 3 y 6 cuotas sin interés.

Para consultas y más información, en Instagram: @seiva.ta

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