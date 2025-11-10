Gran cierre de la Fiesta Nacional de las Llanuras con Pancho Santarén(video)

Este lunes, Día de la Tradición, finalizó la 4ª edición de la Fiesta Nacional de las Llanuras (66ª Provincial), organizada por la Peña Nativista de Coronel Dorrego, con un extraordinario marco de público que apoyó la iniciativa que año a año lleva adelante la institución dorreguense.

La programación para esta última jornada incluyó el festejo con las Instituciones educativas de nivel primario del distrito, desde las 18:30 en la Plaza Central, junto al cierre musical con Pancho Santarén, conductor de Folklore en los Tres Arroyos por LU 24, en el escenario instalado en ese predio.

