Gran participación de Tres Arroyos en la Instancia Regional de los Juegos Bonaerenses 2025.
Desde la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos del Municipio de Tres Arroyos informan con orgullo que nuestra ciudad alcanzó un récord histórico en la instancia regional de los Juegos Bonaerenses 2025, logrando la mayor cantidad de finalistas por disciplinas que nos representarán en la Final Provincial en Mar del Plata.
Este logro es el reflejo del enorme talento, la dedicación y la pasión de nuestros artistas locales, que supieron dejar en lo más alto a la cultura tresarroyense en cada presentación.
Asimismo, queremos destacar y agradecer a todos los participantes que formaron parte de esta instancia, demostrando el compromiso y la riqueza cultural de nuestra comunidad.
Ganadores – Cultura Tres Arroyos
Julieta Chiachio – Plato principal SUB18
Sebastián Goicochea – Plato principal SUB15
Juan José Calcagno – Fotografía Juveniles
Sofía Paniga – Pintura PCD
Nazareno García – Dibujo SUB18
Alma Miribuk – Pintura SUB15
Lucas Banegas – Objeto artístico SUB18
Guadalupe Hernández – Cuento SUB15
Santino Tolosa – Freestyle SUB15
Axel Sorgue – Freestyle SUB18
María Elvira Schroh – Solista vocal Adultos Mayores
La delegación cultural tresarroyense viajará a Mar del Plata para participar de la instancia definitiva, que reunirá a miles de bonaerenses en la competencia cultural y deportiva más grande de la provincia.