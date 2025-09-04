Gran participación de Tres Arroyos en la Instancia Regional de los Juegos Bonaerenses 2025.

4 septiembre, 2025 0

Desde la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos del Municipio de Tres Arroyos informan con orgullo que nuestra ciudad alcanzó un récord histórico en la instancia regional de los Juegos Bonaerenses 2025, logrando la mayor cantidad de finalistas por disciplinas que nos representarán en la Final Provincial en Mar del Plata.



Este logro es el reflejo del enorme talento, la dedicación y la pasión de nuestros artistas locales, que supieron dejar en lo más alto a la cultura tresarroyense en cada presentación.

Asimismo, queremos destacar y agradecer a todos los participantes que formaron parte de esta instancia, demostrando el compromiso y la riqueza cultural de nuestra comunidad.

Ganadores – Cultura Tres Arroyos

Julieta Chiachio – Plato principal SUB18

Sebastián Goicochea – Plato principal SUB15

Juan José Calcagno – Fotografía Juveniles

Sofía Paniga – Pintura PCD

Nazareno García – Dibujo SUB18

Alma Miribuk – Pintura SUB15

Lucas Banegas – Objeto artístico SUB18

Guadalupe Hernández – Cuento SUB15

Santino Tolosa – Freestyle SUB15

Axel Sorgue – Freestyle SUB18

María Elvira Schroh – Solista vocal Adultos Mayores

La delegación cultural tresarroyense viajará a Mar del Plata para participar de la instancia definitiva, que reunirá a miles de bonaerenses en la competencia cultural y deportiva más grande de la provincia.

